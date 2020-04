OM: man goot kokend water over ontvoerde vrouw in ruzie over geld

De man die verdacht wordt van het ontvoeren van een vrouw en haar twee jonge kinderen in Amsterdam-Noord, heeft volgens het Openbaar Ministerie kokend water in de nek van de vrouw gegoten.

Ook zou de 23-jarige Joël H. (ook wel bekend als de rapper Joey AK) de vrouw negen keer met een vuurwapen op haar hoofd en knie hebben geslagen totdat ze hevig bloedde. Dat bracht het Openbaar Ministerie vandaag naar voren op een pro formazitting. H. en zijn drie vrienden die ook worden verdacht van de ontvoering, zitten nog zeker 90 dagen langer vast.

Het 31-jarige slachtoffer werd op Oudejaarsdag met haar twee kinderen van 3 en 7 jaar thuis ontvoerd. Haar kinderen waren boven en zouden de mishandeling niet hebben gezien.

Tas met 100.000 euro

De vrouw zegt dat zij ontvoerd en mishandeld is, omdat de mannen haar verdenken van het stelen van een tas met 100.000 euro. Zelf zegt ze dat ze 5000 euro uit de tas heeft gepakt. De ontvoerders brachten haar en haar kinderen naar Almere. Daar zijn ze door een arrestatieteam bevrijd.

Filmpje van mishandeling

Volgens het OM wordt de verklaring van de vrouw onder meer ondersteund door beelden van een beveiligingscamera bij een benzinepomp en door telecomgegevens. Bij de bevrijding had de vrouw letsel op haar hoofd en huid en haar hals en rug waren roodverbrand.

Op de telefoon van Joël H. is ook een filmpje gevonden waar de vrouw op staat. Hij zegt in de woning te zijn geweest waar zij werd bevrijd, maar ontkent dat hij betrokken was bij haar ontvoering en mishandeling. Ook andere verdachten ontkennen of zwijgen. H. wordt ook verdacht van wapenbezit, bedreiging en het witwassen van meer dan 200.000 euro.

De volgende pro formazitting is op 18 juni.