Data van Google laten zien of mensen echt thuisblijven

Google komt vanaf vandaag met statistieken over reisbewegingen van zijn gebruikers. Daaruit moet kunnen worden opgemaakt hoe goed mensen zich houden aan voorschriften om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De informatie wordt voor 131 landen gepubliceerd, ook Nederland hoort daarbij. De statistieken worden hier ook uitgesplitst naar provincie en regelmatig vernieuwd.

Op die manier is te zien hoeveel mensen bijvoorbeeld niet meer naar hun werk reizen. Ook bezoek aan horeca, parken en winkels wordt met de cijfers in kaart gebracht.

Beslissingen

Volgens het techbedrijf kan de informatie overheden helpen bij het nemen van beslissingen, maar de gegevens zijn voor iedereen toegankelijk. De statistieken beslaan enkele weken. Bedrijven als Google en Facebook weten vaak van gebruikers waar ze regelmatig komen.

Telecomproviders in meerdere Europese landen, waaronder België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, gingen eerder akkoord met het delen van locatiedata met overheden. In Nederland gebeurt dat vooralsnog niet.

Data

Google geeft geen locatiedata van individuele gebruikers vrij, en ook geen absolute cijfers over het aantal gebruikers. Alleen de daling of stijging in procenten wordt getoond. Ook heeft het bedrijf naar eigen zeggen maatregelen genomen om inbreuk op de privacy te voorkomen.

Door zijn Android-besturingssysteem en Google Maps heeft Google veel inzage in de bewegingen van zijn gebruikers. Normaal deelt het bedrijf die informatie zelden, alleen over de drukte in een bepaald restaurant of een andere openbare gelegenheid.

Het concern benadrukt dat het alleen data heeft van gebruikers die de optie 'locatiegeschiedenis' hebben ingeschakeld. Die optie moeten mensen aanzetten om automatisch tips over bijvoorbeeld files te krijgen; standaard staat de functie uit.