Dante is sportmaatje: 'Het is leuk om elkaar een beetje te helpen'

Veel colleges en praktijkervaring opdoen bij de polikliniek in het ziekenhuis van Maastricht. Zo zou de agenda van derdejaars geneeskundestudent Dante Mulders er deze weken uitzien. Maar door de coronacrisis kwam ze thuis te zitten. "Online colleges worden nog gegeven maar je bent ineens veel minder tijd kwijt aan je studie of andere sociale activiteiten. Toen ik gevraagd werd om sportmaatje te worden, vond ik dat een top idee."

Het project Sportmaatje is opgezet door medestudent Sjim Romme. Hij kent veel mensen met een chronische ziekte en ziet dat ze het vanwege de crisis moeilijk hebben. "Ik zie dat ze eenzamer worden en dat de conditie achteruit gaat omdat ze niet meer naar buiten durven te gaan." En daarom besloot hij ze te koppelen aan studenten die het nu ook rustig hebben.

Videoverbinding

Dante werd gekoppeld aan Hans Meex, die lijdt aan een zeldzame bloedstromingsziekte. "We hebben nu drie sessies achter de rug en het gaat heel goed", vertelt ze. "Ik zet de laptop op tafel en dan gaan we via een videoverbinding aan de slag. Flesjes water of sinaasappelen zorgen voor de gewichten." De oefeningen heeft Dante gekregen van een bevriende fysiotherapeut. "Na afloop van iedere sessie bespreken Hans en ik hoe hij het vond. Als een oefening lastig is passen we die gewoon aan."

Hans is blij met de hulp. Hij zag door corona zijn leven stilvallen. "Mijn ziekte heeft ervoor gezorgd dat ik kortademig ben en een slechte weerstand heb. Ik behoor niet tot de kwetsbare ouderen maar wel tot de kwetsbare mensen. Naar buiten gaan durf ik niet meer." Gezamenlijk sporten helpt Hans opnieuw een dagelijks ritme te vinden. "Ik zat al anderhalve week binnen voordat ik een nieuwe dagindeling kon vinden. Het sporten helpt daar erg bij."

Nieuw doel

Ook Dante is blij met het project. "Het is leuk om en beetje te helpen. Normaal is mijn doel studeren of leuke dingen doen, nu heb ik dat verlegd naar mensen helpen." En zelf heeft ze er ook iets aan: "Als ik Hans help heb ik mijn sportkleren toch al aan kan ik daarna makkelijk zelf nog even een rondje rennen."

De komende tijd gaan Dante en Hans een paar keer per week samen aan de slag. Mocht het leven weer normaal worden bekijken ze opnieuw waar behoefte aan is. "Als Hans het leuk vindt gaan we gewoon door, maar als hij straks weer gewoon naar de fysio mag is het misschien wel helemaal niet meer nodig."