Wekdienst 3/4: Repatriëringsvlucht uit Bali verwacht en online klimaatstaking

En dan nog dit:

Naar voorbeeld van de Belgische tv-zender VTM wordt er vandaag gestart met de #NLblijftthuis-drone. De drone vliegt de komende weken over Nederland. Het is de bedoeling dat mensen een positieve boodschap laten zien op het dak, in de straat of op het balkon.

Morgen vliegt de drone boven Tilburg. Aan het einde van de dag zijn de beelden te zien op de sites van het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, BN/DeStem, PZC, de Gelderlander, Tubantia, de Stentor, Q-Music en AD.

In deze video is te zien wat voor leuke beelden het in België oplevert: