VS noteert 1169 doden in één dag; advies over mondbedekking op komst

Terwijl de besmettings- en sterftecijfers van het coronavirus in de VS oplopen tot recordhoogte, probeert de Amerikaanse regering steeds meer om de crisis te beteugelen. Verwacht wordt dat Amerikanen het advies krijgen om in het openbaar hun mond te bedekken. Verder moet een speciale wet ervoor zorgen dat bedrijven als Philips genoeg materialen geleverd krijgen om beademingsapparatuur te maken.

Vannacht maakte de Johns Hopkins University bekend dat de afgelopen 24 uur in de VS 1169 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Niet eerder werden er in een dag tijd zoveel coronaslachtoffers in een land gemeld. In Italië stierven op 27 maart 969 mensen op één dag. Dat was het hoogste aantal tot nu toe.

Het dodental is in de VS nu gestegen naar 5926. Ook zijn er ruim 243.000 geregistreerde besmettingen.

Advies: mond bedekken

Binnen enkele dagen komt de Amerikaanse regering met nieuwe richtlijnen voor het dragen van mondkapjes en gezichtsbedekking, zegt vicepresident Pence. Bronnen melden aan Amerikaanse media dat burgers in het hele land geadviseerd zal worden om in het openbaar mondbedekking te dragen.

Dat zijn dan provisorische maskers, zoals een bandana. Professionele mondkapjes blijven uitsluitend bedoeld voor zorgpersoneel. De burgemeesters van New York en Los Angeles deden eerder een oproep aan hun inwoners om hun neus en mond te bedekken.

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt al sinds het begin van de uitbraak in China dat er geen bewijs is dat mondkapjes helpen. In Nederland volgt het RIVM dezelfde lijn. Maar de zusterorganisatie in Duitsland veranderde gisteren van koers en zegt nu dat besmetting mogelijk toch met een mondkapje kan worden voorkomen.

Speciale wet

Om te voorkomen dat de VS last krijgt van een tekort aan medische apparatuur en beschermingsmiddelen heeft president Trump zijn minister van Volksgezondheid opgedragen om de zogeheten Defense Production Act in werking te stellen.

Die wet maakt het mogelijk om in Amerika geproduceerde medische apparatuur, onderdelen en hulpmiddelen te vorderen en om de productie daarvan te versnellen. De beslissing van Trump moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat zes bedrijven, waaronder Philips en GE, genoeg materialen geleverd krijgen om beademingsapparatuur te maken.

Maar de maatregel is ook bedoeld om de export van mondkapjes tegen te gaan. Het Amerikaanse bedrijf 3M ligt onder vuur omdat het miljoenen mondkapjes aan het buitenland zou hebben verkocht. Trump liet op Twitter weten dat hij onaangenaam verrast was en dat 3M er een hoge prijs voor zal betalen.