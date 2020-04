Gesloten rechtbanken leiden tot extra druk: ‘Dit kan zo niet langer'

Tot het hoger beroep is het echtpaar iedere dag met de zaak bezig. "Buiten het coronagebeuren om is het zo'n grote aanslag op je leven dat je gek wordt in je hoofd", zegt Willigenburg. "Mijn vrouw is gezond en wel 80 geworden, maar we willen het afgerond hebben, want moeten we anders zo ons leven eindigen?"

De Raad voor de Rechtspraak zegt dat het aantal zaken en het soort zaken dat rechters behandelen, de komende tijd zal worden uitgebreid. Er lopen nu gesprekken met onder andere de advocatuur en het Openbaar Ministerie om meer zaken schriftelijk of telefonisch af te doen. Later vandaag moet daarover meer duidelijkheid volgen.

Verder zegt de Raad dat in bijna alle kantonzaken de afgelopen week gewoon uitspraak is gedaan. Dat zijn kleinere zaken die gaan over bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of bewindvoering. In totaal deed de rechter 22.000 keer uitspraak, een kleine 80 procent van het normale aantal zaken in een week.