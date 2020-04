De corona-uitbraak in New York: druk op de zorg en grote werkloosheid

Wel bereidt het ziekenhuis zich voor op wat komen gaat. "We hebben het aantal patiënten in sommige kamers verdubbeld en extra bedden geplaatst in de aankomsthal." Ook wordt er uit voorzorg slim omgegaan met persoonlijke beschermingsmiddelen. "Patiënten krijgen nog maar 1 gezichtsmasker per dag en deze recyclen we, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Zoiets zouden we normaal nooit doen."

Ook al lijkt alles nog goed te gaan in het Mount Sinai ziekenhuis, angst is er zeker wel. "Je ziet dat sommige artsen zich zorgen maken over hun gezondheid en die van hun familieleden. Zeker nadat er vorige week een verpleegkundige op de afdeling is overleden aan het virus." Hiensch zelf maakt zich vooral zorgen over of ze het oplopende aantal patiënten wel aankunnen. De arts verwacht binnen twee weken een piek te zien in het aantal besmettingen. "We vragen ons af of we het dan ook nog zullen volhouden."

Werkloosheid stijgt

De corona-uitbraak zet niet alleen een grote druk op de ziekenhuizen, maar brengt ook veel New Yorkers financieel in de problemen. In de stad zijn bedrijven, restaurants en scholen gesloten. Alleen noodzakelijke winkels zijn nog open, zoals supermarkten en apotheken. Hierdoor zitten momenteel duizenden mensen werkloos thuis.

Om deze mensen tegemoet te komen, heeft de federale overheid een steunpakket beschikbaar gesteld waardoor werkelozen tijdelijk een hogere uitkering ontvangen. Maar de 29-jarige Justin Barry uit Brooklyn merkt hier nog weinig van. "Ik probeer al dagen een uitkering aan te vragen, maar de website is overbelast", vertelt hij. In de VS is deze week een recordaantal van 6,6 miljoen werkloosheidsuitkeringen aangevraagd.

Barry werkt als gig worker, wat betekent dat hij op projectbasis voor verschillende opdrachtgevers werkt. Zo werkt hij onder andere in de horeca en de evenementenbranche. "Al dat werk ligt nu stil. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor veel vrienden."

Voor een nieuwe klus zou hij twee maanden met een Europese band door Noord-Amerika gaan touren. Barry is veel met muziek bezig en hoopte op deze manier meer werk te vinden in de muziekindustrie, maar dat liep anders. "Op de derde dag van de tour werd alles afgelast vanwege het coronavirus. Ik had mijn appartement in Brooklyn al onderverhuurd en woon nu noodgedwongen bij mijn zus, zonder inkomen en zonder enig vooruitzicht op een baan."

Geen zorgverzekering

Om de kosten minimaal te houden, heeft de New Yorker momenteel geen zorgverzekering. "Ik heb nog wel wat spaargeld, maar zonder vast inkomen is het lastig om een verzekering af te sluiten", vertelt hij. In New York is het sinds vorig jaar niet meer verplicht om een ziektekostenverzekering te hebben. "Het idee om tijdens deze coronacrisis niet verzekerd te zijn is verschrikkelijk, maar ik moet keuzes maken."

Barry is zich bewust van het risico dat hij neemt zonder zorgverzekering, maar blijft optimistisch. "Ik weet dat ik mezelf gigantisch in de schulden werk als ik nu besmet raak, maar door mijzelf te isoleren van de buitenwereld hoop ik niet ziek te worden."