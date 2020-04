Britse gezondheidszorg kraakt en piept onder toename patiënten

Dagelijks verschijnen er berichten over artsen en verpleegkundigen die nog altijd niet beschikken over voldoende beschermende kleding en de juiste mondkapjes. "Dat is een basisrecht van medisch personeel, om goed beschermd te zijn. Maar de regering heeft tot nu toe niet geleverd", zegt Nishant Joshi, spoedeisende hulp-arts in Luton, even boven Londen. "Het is alsof je een oorlog wordt ingestuurd zonder munitie en met een waterpistooltje."

Zorgpersoneel wordt nog altijd amper getest. Vandaag bleek dat tot nu toe slechts vijfduizend zorgmedewerkers een coronatest hebben kunnen doen, nog geen procent van het totale aantal artsen en verpleegkundigen.

'Tijd niet goed gebruikt'

Daarnaast zitten tienduizenden artsen óf ziek thuis óf in zelfisolatie omdat een van hun gezinsleden ziekteverschijnselen heeft. "Het ziet ernaar uit dat de piek van besmettingen onder artsen gelijk valt met de piek van het aantal coronapatiënten. We krijgen te maken met grote tekorten. Alsof je een voetbalwedstrijd moet spelen met 6 man", zegt Joshi.

Veel artsen nemen het de regering kwalijk dat ze in eerste instantie terughoudend waren met het nemen van scherpe maatregelen. Groot-Brittannië liep qua ontwikkeling van de corona-uitbraak iets achter op andere Europese landen en had daardoor meer tijd om zich voor te bereiden. "Die tijd is niet goed gebruikt. Er was nauwelijks sprake van voorbereiding op een ramp. We zijn ons pas gaan voorbereiden toen de ramp zich al aan het voltrekken was", zegt de arts uit Luton.

Toch is het de Britse regering wel gelukt om in korte tijd het een enorm congrescentrum in Londen om te bouwen tot een noodhospitaal. Met plaats voor zeker vierduizend patiënten.

Dat ziet er zo uit: