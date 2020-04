Werkloze illegale Braziliaanse schoonmakers noodgedwongen terug naar huis

Joquebede Mesquita Siqueira vertelt dat Elisangela zeker niet de enige is. "Ze hebben geen werk en een kamer in Amsterdam kost 600 euro huur per maand. Dat kun je niet betalen als je geen inkomen hebt."

Het steekt haar dat deze mensen nergens naartoe kunnen en dat er ook geen steun van de overheid is. Maar ook opdrachtgevers willen hen niet doorbetalen. "We hebben deze mensen jarenlang geaccepteerd. We deden alsof ze niet bestonden. Maar ze waren allemaal hier; de kappers, de schoonmakers, de oppas, de bouwvakkers."

Klap

De klap voor veel mensen kwam afgelopen dinsdag, zag Sequeira. Toen maakte premier Rutte bekend dat de maatregelen nog zeker tot en met 28 april zouden duren. Tot dat moment hadden mensen nog hoop dat ze snel weer aan het werk konden.

Ook Josebi, een moeder met kinderen in Brazilië, gaat terug nu ze geen werk meer heeft en de huur niet meer kan betalen. Ze is van plan om niet meer terug te komen.

75.000 mensen

Natalia Robledo-Contreras, is voorzitter van MDW/FNV, de afdeling binnen vakbond FNV die gaat over buitenlandse huishoudelijke werkers. Contreras schat dat er 75.000 mensen zonder verblijfspapieren in Nederland huishoudelijk werk doen, vooral bij particulieren.

Terugkeer is volgens Robledo- Contreras vooral ingewikkeld voor slachtoffers van bijvoorbeeld mensenhandel. Die kunnen niet zomaar terug naar hun land van herkomst, omdat dat te gevaarlijk voor ze is.

De Brazillianen die nu terug naar huis kunnen doen dat in sommige gevallen met hulp van de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. Die organisatie heeft sinds 7 maart 7 Brazilianen geholpen.

Geen vluchten

Bij de IOM kwamen bij het begin van de uitbraak in Nederland meer telefoontjes binnen van migranten en ook van gestrande reizigers. Zij zochten hulp bij tijdelijke opvang in Nederland en terugkeer naar hun land van herkomst. Inmiddels is dit afgenomen, omdat migranten elkaar informeren over de onmogelijkheden.

Volgens Eva Koornstra, van IOM, is vrijwillige terugkeer in veel gevallen nu zo goed als onmogelijk. "Er gaan nauwelijks vluchten, omdat landen de grens hebben gesloten of er andere restricties zijn. Hoewel de mogelijkheden op dit moment beperkt zijn blijven we in contact met onze doelgroep, zodat zodra vluchten weer mogelijk zijn we ze direct kunnen helpen."