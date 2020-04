Meeste verdachten aanslag De Telegraaf blijven vast

Drie verdachten van betrokkenheid bij de aanslag op het hoofdkantoor van De Telegraaf in 2018 blijven vastzitten. Een vierde verdachte komt vrij vanwege het coronavirus, omdat hij problemen heeft met zijn luchtwegen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in een tussentijdse zitting.

De zaak ging op 9 maart van start, maar werd na drie zittingsdagen opgeschort in lijn met de maatregelen vanwege het coronavirus. De advocaten van de verdachten vroegen de voorlopige hechtenis te schorsen, omdat het er niet naar uitziet dat de zaak op korte termijn voortgezet kan worden.

Over drie van de mannen oordeelden de rechters dat het algemeen belang zwaarder moet wegen dan dat van de verdachten. Daarom wordt hun voorarrest niet opgeschort. De vierde man mag in vrijheid het vervolg afwachten wegens zijn gezondheidsklachten.

Ontploffing

Op 26 juni 2018 ramde een bestelwagen de glazen pui van het Telegraafgebouw aan de Basisweg. De bestuurder stapte daarna uit en stak de auto, die gevuld was met jerrycans met benzine, in brand. De ontploffing veroorzaakte aanzienlijke schade aan het pand. Niemand raakte bij de aanslag gewond.

Politie en justitie vermoeden dat Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een reeks liquidatiezaken, achter de aanslag zit.