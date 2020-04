DNB: systeem dat overstappen van bank makkelijker zou maken te duur

Een nieuw systeem voor rekeningnummers dat het makkelijker zou maken naar een andere bank over te stappen, is te duur. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na een onderzoek in opdracht van minister Hoekstra van Financiën.

Hoekstra wilde dat het makkelijker zou worden om naar een andere bank over te stappen, omdat dat de concurrentie op de betaalmarkt zou vergroten.

Uit jaarlijks onderzoek van de Consumentenbond bleek vorig jaar dat veel klanten wel willen overstappen, maar dat niet doen omdat het te veel gedoe is. Een van de drempels is het nieuwe bankrekeningnummer dat klanten bij een overstap krijgen.

Gekoppeld aan een alias

Het systeem dat DNB heeft onderzocht werkt met aliassen. Elk Nederlands betaalrekeningnummer zou worden gekoppeld aan zo'n alias. Als iemand van bank wisselt, blijft de alias hetzelfde. Die kun je dus blijven gebruiken, en op basis van die alias maak je geld naar elkaar over; het feit dat het rekeningnummer veranderd is, is dan geen obstakel meer.

Dat zou overstappen inderdaad makkelijker maken voor de consument, maar de invoering van zo'n systeem kost volgens DNB meer dan het oplevert. "Dat is geen goede weg om tegemoet te komen aan de maatschappelijke en politieke wens om overstapdrempels te verlagen", schrijft de toezichthouder.

Het nieuwe systeem zou bijna een half miljard euro opleveren, onder meer door de tijdswinst uitgedrukt in geld. Maar het zou naar verwachting ruim één miljard euro kosten, bijvoorbeeld door de systeemaanpassingen die banken moeten doen. Per saldo zouden de kosten de komende tien jaar neerkomen 580 miljoen euro, berekende DNB.

Europees niveau

Een ander nadeel is dat Nederland als enige land zo'n systeem zou hebben. "Dit sluit niet aan bij het streven naar één Europese betaalmarkt, maakt het girale betalingsverkeer complexer en kan leiden tot verwarring onder betaalrekeninghouders", schrijft de toezichthouder.

Op Europees niveau zou een nieuw systeem volgens DNB wel kunnen werken. De centrale bank adviseert om dat verder te onderzoeken. Ook de overstapservice van banken kan nog verder verbeterd worden om de rompslomp van het overstappen te verkleinen.