Man die mensen aanreed op terras in Deventer komt vrij

De man die wordt verdacht van meerdere pogingen tot doodslag op mensen op een terras in Deventer, komt vrij. Dat heeft de rechtbank in Overijssel bepaald.

In oktober vorig jaar werden vijf mensen na een nacht stappen aangereden op het terras in het centrum van Deventer. Op de auto zitten bloedsporen, werd vanmorgen bekendgemaakt in een korte rechtszitting, die via een videoverbinding werd gevolgd door RTV Oost. De sporen worden de komende tijd onderzocht.

Aan de aanrijding ging een ruzie vooraf tussen de verdachte uit Schalkhaar en een groep mannen. Daarbij werd de Schalkhaarder op zijn hoofd geraakt. Vervolgens ging hij in de auto zitten en reed in op de anderen. Drie van hen moesten zwaargewond naar het ziekenhuis.

Onderzocht wordt of de verdachte hersenschade heeft opgelopen door een klap tegen zijn hoofd tijdens de ruzie. Volgens zijn advocaat is dat mogelijk de reden dat de man vervolgens mensen aanreed.

Coronacrisis

De onderzoeken naar de man en de sporen gaan lang duren, mede als gevolg van de coronacrisis. Zo kunnen psychisch deskundigen bijvoorbeeld hun werk niet goed doen.

De advocaat wilde dat zijn cliënt op vrije voeten zou komen. "Ik wil nu bij mijn vrouw en dochter zijn, in deze corona-tijden", zei de verdachte zelf. Daarnaast staan mijn bedrijven op omvallen. Zes gezinnen verdienen er een boterham. Ook verlies ik mogelijk mijn huis. Ik wil de problemen op kunnen lossen, dat kan niet vanuit de gevangenis."

Dat hij tijdens de aanrijding vijf slachtoffers heeft gemaakt, heeft hij naar eigen zeggen nooit gewild.

Met name het lange wachten op de onderzoeken en het geen zicht hebben op een datum voor een eindproces, maken dat de rechtbank de voorlopige hechtenis van de man schorst. De man moet wel een enkelband dragen en hij moet meewerken met alle onderzoeken.