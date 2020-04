Waddenburgemeesters overleggen over lente- en Paasdrukte

Voor de burgemeesters van de Waddeneilanden wordt het komend weekeinde spannend. Gaat het storm lopen als het kwik oploopt en de lente echt losbarst? Of houdt iedereen zich aan de oproep van premier Rutte om zo veel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk door het land te reizen?

In het Friese Heerenveen is vanmiddag overleg. Dat stond al gepland, maar ook daar gaat het over de zorgen die de burgemeesters van de vijf Waddeneilanden hebben.

Half maart riepen zij toeristen al op om niet naar de Wadden te komen. Uit angst voor besmetting, en uit angst om niet genoeg hulp te kunnen bieden als de inwoners van de eilanden ernstig ziek worden. Tot nu toe kent enkel Texel corona-patiënten en inmiddels ook een corona-dode. De andere eilanden vooralsnog niet.

Uit een belronde langs diverse ondernemers die afhankelijk zijn van de toeristenbranche blijkt dat de meeste mensen begrip hebben voor de oproep van de vijf Waddenburgemeesters.

De eigenaar van Sier aan Zee op Ameland bijvoorbeeld heeft al weken geen klanten. En terecht, zo vindt hij. "We zijn onmiddellijk dicht gegaan toen de overheid daar om vroeg. We willen met z'n allen dat virus onder de knie krijgen. Het algemeen belang gaat voor op het lokale belang."

Zijn collega van hotel-restaurant Nobel is iets genuanceerder. Hoewel ook zijn hotel dicht is, en hij alle reserveringen tot 29 april heeft geannuleerd, vindt hij dat huiseigenaren en caravanbezitters wel welkom zijn op het eiland.

"Als je hier midden in de duinen in je tweede huis verblijft, kan je niets gebeuren. Zeker niet als je jezelf op straat en in de winkels houdt aan de richtlijnen van het RIVM", stelt Barend Nobel. Het is alleen een beetje saai, vertelt hij. "Ameland bruist niet nu alle restaurants en cafés dicht zijn."

Het overleg in Heerenveen duurt tot het eind van de middag. Dan wordt duidelijk of er nog extra maatregelen worden genomen. Of dat de oproep van afgelopen maandag van premier Rutte genoeg zal zijn om het Waddentoerisme in toom te houden.