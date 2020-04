Lockdown in Afrikaanse landen: 'Het is stil, tot mensen echt honger krijgen'

Vertragen van de verspreiding is cruciaal in heel Afrika. Daar is de vraag niet eens óf er genoeg IC-bedden zijn; het zorgsysteem is daar nu al overbelast. Er is een groot tekort aan beschermende kleding en beademingsapparaten. Zo overleed in Zimbabwe een 30-jarige tv-presentator omdat er niet één beademingsapparaat te vinden was.

"Het grootste probleem is bevoorrading", zegt Aruna. "Er komt hier bijna niemand naartoe, al helemaal niet vanuit het Westen. Alle grenzen zijn dicht. We merken dat we in het verleden wel meer hulp kregen vanuit andere landen, maar iedereen is nu bezig met z'n eigen uitbraak. Logisch, maar voor ons zorgwekkend."

En waar alle deskundigen zich ook zorgen om maken? Dat er straks doden gaan vallen omdat het alleen nog maar om corona draait. "In april is er altijd een grote uitbraak van malaria, net als in september. Als dat gebeurt terwijl corona over ons land raast, dan kunnen we dat hier niet aan", zegt Aruna. "De bevolking moet te allen tijde toegang kunnen houden tot de gezondheidszorg, zodat we mensen met malaria, hiv, ondervoeding, tbc en andere levensgevaarlijke ziektes kunnen blijven helpen."