Ook Oost-Europa moet vluchtelingen opnemen van Europees Hof

Het Europees Hof van Justitie heeft Polen, Hongarije en Tsjechië op de vingers getikt. De landen weigerden in 2015 vluchtelingen uit Griekenland en Italië op te nemen, terwijl dat wel door de EU-lidstaten was afgesproken. Volgens het hof kunnen de landen zich niet verschuilen achter het argument dat de openbare orde en de binnenlandse veiligheid in gevaar zouden komen.

De drie landen vonden dat de herverdeling ze door de andere EU-landen door de strot werd geduwd, omdat het besluit niet met algemene stemmen was genomen, maar met een gekwalificeerde meerderheid.

Alsnog opnemen

Volgens de uitspraak moeten de landen nu alsnog vluchtelingen opnemen. De verwachting is dat Polen, Hongarije en Tsjechië dat niet zullen doen. In dat geval moet de Europese Commissie opnieuw naar het Europees Hof stappen en kan een boete geëist worden. Opmerkelijk is dat de drie landen dat zelf steeds hebben voorgesteld. Ze zijn principieel tegen het opnemen van vluchtelingen maar zijn wel bereid om er een bedrag voor op tafel te leggen.

Het is overigens niet zo dat de drie landen helemaal geen vluchtelingen wilden opnemen. Polen heeft gezegd dat er honderd mensen konden komen, maar ondernam vervolgens geen enkele actie, zodat niemand in Polen is aangekomen.

Tsjechië bood aan maximaal vijftig mensen te willen opnemen, van wie er uiteindelijk twaalf zijn gekomen. Hongarije heeft als enige land nooit een aanbod gedaan.