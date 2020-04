Laura biedt een luisterend oor: 'De gesprekken helpen mij te relativeren' 

Laura was gestopt bij de Luisterlijn omdat ze het niet kon combineren met haar werk. Omdat ze de training ooit al heeft gevolgd, kan ze nu meteen aan de slag. "Ik werk nu vanuit huis. Ik heb een telefoon van de Luisterlijn gekregen en spring bij op drukke momenten", vertelt ze. "Meestal help ik even in de ochtend en rond etenstijd. Dat zijn vaak drukke momenten. Voordat ik ga 's avonds ga slapen log ik ook nog even in om te kijken of het druk is."

Veel verhalen die ze hoort gaan over corona. "Mensen maken zich zorgen. Ze weten niet wat ze wel en niet mogen, ze zijn emotioneel omdat ze hun familie niet meer zien of ze zijn boos over de regels."

Laura ziet ook dat corona bestaande problemen uitvergroot. "Bellers zijn eenzaam of hebben relatieproblemen. Dat wordt nu alleen maar erger. Mensen krijgen paniekaanvallen, de muren komen op ze af en alles op de televisie is negatief. Als je al niet goed in je vel zit, dan raak je nu nog verder in de put."

Helpt relativeren

Laura hoort de verhalen aan en biedt een luisterend oor. "Afhankelijk wat mensen willen lees ik soms de regels van het RIVM nog eens met ze door of doen we samen ademhalingsoefeningen", vertelt ze. "De verhalen helpen mij te relativeren over mijn eigen situatie en geven ook voldoening."

Na de crisis hoopt ze zo snel mogelijk weer te gaan vliegen. "Maar ik wil het vrijwilligerswerk deze keer blijven doen. Ik ga uitzoeken hoe ik het kan combineren met mijn werk. Ik merk dat ik het fijn vind om te doen en dat ik het gemist heb."