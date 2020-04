Provincie Noord-Brabant biedt excuses aan na opkopen boerderijen

De provincie Noord-Brabant heeft excuses aangeboden voor het opkopen van boerderijen in de eigen provincie en drie andere provincies. Na de aanschaf werden de boerderijen opgeheven, wat leidde tot kritiek.

Daarmee wilde Brabant stikstofruimte creëren. Die ruimte is nodig voor de aanleg van een logistiek park, een plan waar al jaren aan wordt gewerkt maar dat tot nu toe vastloopt op de stikstofregels, schrijft Omroep Brabant. De provincie heeft in totaal zes boerderijen opgekocht, waarvan vier zich bevinden in Drenthe, Noord-Holland en Zeeland.

In een excuusbrief aan alle provincies en landbouwminister Carola Schouten schrijft Noord-Brabant destijds onder druk te hebben gestaan bij de aankoop van de boerderijen. Voor 12 mei moet Brabant van de Raad van State een oplossing vinden voor de extra stikstof die ontstaat bij de aanleg van een logistiek park. "Wij hadden niet de mogelijkheid om te wachten."

Cowboygedrag

Landelijk is verontwaardigd gereageerd op de handelswijze van de provincie. Zo vinden andere provinciebesturen dat Brabant dat eerder had moeten overleggen. Het CDA heeft over de aankopen vragen gesteld in de Tweede Kamer. Volgens de partij maakt Brabant zich schuldig aan 'cowboygedrag'.

De aankoop van de zes boerderijen kost de provincie uiteindelijk vier miljoen euro. Een deel van de gebouwen wordt weer verkocht. Die vier miljoen moet worden terugverdiend door het logistiek park.

Of Brabant de gewonnen stikstofruimte mag gebruiken voor de bouw van het park is afhankelijk van het overleg met het Rijk en andere provincies. "We hopen dat het vanaf mei of juni mogelijk wordt", aldus de provincie.