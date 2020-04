Hoekstra wil een miljard in coronafonds waaruit landen giften kunnen krijgen

Minister Hoekstra van Financiën wil dat Nederland grofweg een miljard euro stopt in een Europees noodfonds voor landen die zwaar door de coronacrisis zijn getroffen. In een interview met het internationale persbureau Reuters zegt de minister dat deze gift "bedoeld is als een teken van solidariteit voor landen die te maken hebben met het coronavirus."

Premier Rutte denkt dat in het fonds zo'n 10 á 20 miljard euro moet komen, zo zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. Landen moeten daar pro rato, dat is naar verhouding, aan bijdragen. Een bedrag wilde hij niet noemen."Ik ga niet speculeren. We moeten eerst kijken of dat fonds er komt."

Zo'n fonds bestaat nog niet; het is een idee waar het Nederlandse kabinet vandaag mee kwam, na de kritiek vanuit Zuid-Europa over de vermeend onbuigzame houding van Nederland. Premier Rutte lanceerde het in de Tweede Kamer. Het idee is landen te helpen met een gift, geen lening. Het geld is vooral bedoeld voor medische zorg.

Kijk hier hoe premier Rutte het coronafonds aankondigde: