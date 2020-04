Coronabesmettingen New York flink gestegen, 'duidelijke aanpak mist'

In Amerika lijkt de houding ten opzichte van het coronavirus nu echt gedraaid. Na een trage start komen er steeds meer maatregelen. President Trump en zijn team gaan inmiddels uit van een inktzwart scenario voor de komende tijd. "Het worden twee of drie heel moeilijke weken", zei Trump gisteravond in een persconferentie. "Het wordt een van de moeilijkste periodes die we ooit in dit land hebben gehad. We gaan duizenden mensen verliezen."

De staat New York is het zwaarst getroffen door de corona-uitbraak. Vandaag steeg het aantal doden opnieuw met 391 tot bijna 2000. Ook het aantal bevestigde besmettingen nam fors toe: van 75.795 naar 83.712.

In het hele land zijn ongeveer 200.000 mensen besmet en zo'n 4.400 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

100.000 doden 'best case scenario'

De VS verwacht dat zeker tussen de 100.000 en 240.000 Amerikanen zullen overlijden aan het virus. "Dat getal van 100.000 doden is dan nog the best case scenario, als alle Amerikanen zich keurig aan alle richtlijnen houden voor social distancing en thuis werken", zegt correspondent Arjen van der Horst.

Eerder sprak de president nog de hoop uit dat delen van Amerika na Pasen weer gewoon 'open' zou zijn, maar dat gaat nu toch niet door. "Het zijn de projecties van zijn experts die hem op andere gedachten hebben gebracht", zegt Van der Horst. Ook peilingen lijken een rol te hebben gespeeld. "Volgens meerdere opiniepeilingen wil de Amerikaanse bevolking dat de overheid meer maatregelen neemt."

Ziekenhuizen in New York staan onder enorme druk, daarom wordt dit noodhospitaal gebouwd in Central Park: