OM ziet vuurwerkexplosie in Urk als poging tot moord of doodslag

Een 28-jarige man uit Urk die sinds december vastzit voor het veroorzaken van een explosie in een woning in Urk wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanmiddag bekend na een proformazitting in de rechtbank van Lelystad.

De verdachte blijft tot 19 juni in voorarrest. Dan verschijnt hij opnieuw voor de rechter. Hij was niet aanwezig in de rechtszaal, maar volgde de zitting in de gevangenis via een televisieverbinding.

De vuurwerkaanslag was volgens het OM zo hevig, dat gezinsleden of andere aanwezigen hadden kunnen overlijden. ,,Dat baseren we op wat er in de woning is aangetroffen en de schade aan de woning", zegt een OM-woordvoerder.

Ravage

De bom veroorzaakte een enorme ravage en blies onder meer de voordeur van het huis uit het kozijn. Ook bezweek een muur. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar raakten niet gewond.

Een tweede verdachte werd in februari in Urk aangehouden. Ook de medeverdachte verschijnt op 19 juni voor de rechter.

De politie denkt dat de daders zich vergisten in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat een dag eerder aan de politie had doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto zat.