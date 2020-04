Verdachte moord Derk Wiersum blijft vastzitten

Moreno B., verdachte van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, blijft voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag.

B's advocaat vond dat alternatieve scenario's in de moordzaak niet goed zijn onderzocht en had gevraagd het voorarrest van Moreno B. op te heffen. De rechtbank oordeelde dat er te veel harde aanwijzingen zijn tegen B.

De tussentijdse zitting betrof ook de zaak tegen medeverdachte Giërmo B. Zijn advocaat had geen verzoek gedaan om het voorarrest op te heffen. Ook hij blijft langer vastzitten. Ook een derde verdachte, Anouar T., zit nog vast. Hij is een neef van Ridouan Taghi, die wordt gezien als de opdrachter van de moord op Wiersum.

'Geen oog voor alternatieve scenario's'

Op 18 september werd Derk Wiersum doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces over een reeks liquidaties.

Volgens Moreno's advocaat Job Knoester is het Openbaar Ministerie gefixeerd op de gedachte van een vooropgezet moordplan. Hij zei dat het OM er goed aan zou doen om breder te kijken.

Knoester zei dat een getuige heeft verklaard dat Wiersum ruzie had met de man die hem heeft doodgeschoten. Zijn dood zou daarom het gevolg kunnen zijn van een uit de hand gelopen ruzie. Ook is het volgens Knoester mogelijk dat de verdachten Wiersum niet volgden om hem te doden, maar om te achterhalen waar Nabil B. zat.

Het OM vindt die scenario's ongeloofwaardig. De schutter zou doelgericht hebben geschoten om Derk Wiersum te doden.

De volgende tussentijdse zitting is op 24 juni.