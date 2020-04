'Dit is niet de tijd voor een 1 aprilgrap'

Een van die makers is Bastiaan Geleijnse, een van de cartoonisten van de populaire strip Fokke&Sukke. Hij vertelde vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal wat nou een goede grap over corona maakt. "Je moet niet echt over corona grappen maken, maar over wat eromheen gebeurt."

Hij geeft een voorbeeld. "Elke ochtend heb ik contact met medemakers Jean-Marc van Tol en John Reid. En volgens mij zei Jean-Marc laatst: Ja, de natuur denkt erover om dit vaker te doen, zo'n pandemie. De lucht is schoon, het is stil op straat. Er verschijnen allemaal rare dieren in de stad. We moesten er wel om lachen. We hebben hem nog niet gebruikt, maar het zou best nog kunnen."

Poepen

Over de beste coronagrap hoeft Geleijnse niet lang na te denken: die was van het begin van deze periode, toen veel mensen wc-papier hamsterden. Dit is hem: