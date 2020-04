Gaswinning bij Eesveen mag uitgebreid worden

De gaswinning bij Eesveen mag uitgebreid geworden. Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald.

Het plan om een tweede boorput in gebruik te nemen op de gaswinningslocatie in Overijssel (onderdeel van het gaswinningsplan van minister Wiebes), stuitte op veel verzet. Achttien bezwaarmakers, waaronder de gemeentebesturen van Westerveld en Steenwijkerland, gingen in beroep.

De bezwaarmakers zijn bang voor schade door de gaswinning, net als in Groningen. Maar volgens de Raad van State is de kans op aardbevingen niet zo groot, omdat het gasveld bij Eesveen relatief klein is.

Daarnaast verwacht de raad een maximale bodemdaling van vijf millimeter. De nadelige gevolgen daarvan zullen volgens de raad beperkt zijn. Mocht de bodemdaling toch meer worden dan 10 millimeter, moet er een nieuw winningsplan komen, meldt RTV Oost.