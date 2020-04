Taliban in Kabul voor onderhandeling met Afghaanse regering

Voor het eerst sinds de val van het Taliban-regime in 2001 is er een officiële delegatie van de militante organisatie naar de Afghaanse hoofdstad Kabul gekomen. Drie vertegenwoordigers van de Taliban hebben met Afghaanse regeringsfunctionarissen onderhandeld over de uitwisseling van gevangenen, laat een regeringswoordvoerder weten op Twitter.

Waarnemers van het Rode Kruis waren bij de gesprekken aanwezig. Of de partijen het al ergens over eens zijn geworden, is niet bekend. Vandaag gaan de onderhandelingen verder.

De voorgenomen gevangenenruil is een onderdeel van het akkoord dat de Taliban in februari sloten met de Verenigde Staten. Het zou de start moeten worden van een toenadering tussen de Taliban en de regering, maar de Afghaanse regering voelde er niets voor om zoveel gevangenen plotseling te laten gaan zonder garanties van de Taliban. De afgelopen weken lagen de onderhandelingen over de gevangenenruil stil.

Door politieke onenigheid binnen Afghanistan is er nog weinig van het akkoord terechtgekomen. Twee politieke rivalen hebben zich na verkiezingen vorig jaar allebei tot president uitgeroepen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo was vorige week nog in Afghanistan om het vredesakkoord te redden. Hij heeft geprobeerd te bemiddelen tussen beide presidenten, maar het lukte niet om ze op één lijn te krijgen. De Verenigde Staten schrappen daarom 1 miljard dollar aan hulp aan Afghanistan.