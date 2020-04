Man die agent mishandelde bij trouwstoet opnieuw vastgezet

De 26-jarige man uit Rotterdam die ervan wordt verdacht dat hij vorige zomer vanuit een trouwstoet een politieagent heeft mishandeld, is gisteravond opnieuw aangehouden. Shahid B. was vorige week op verzoek van zijn advocaat op vrije voeten gesteld en zou in een project voor begeleid wonen worden geplaatst.

Maar B. heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden die de rechtbank daaraan had verbonden. Welke dat zijn wil een woordvoerder van Openbaar Ministerie niet zeggen. Dat is gebruikelijk in dit soort gevallen en heeft te maken met de privacy van de verdachte. "We willen alleen laten zien dat je die voorwaarden heel serieus moet nemen. Doe je dat niet, dan wordt je opgepakt."

De rechtbank besluit morgen over verlenging van B.'s voorarrest. Wanneer zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Nieuwe misdrijven

B. wordt verdacht van zware mishandeling van een agent. In augustus vorig jaar woonde hij het huwelijk van zijn zus in Rotterdam bij. Deelnemers aan de trouwstoet toeterden, hingen uit de ramen van auto's en blokkeerden het verkeer.

Daardoor ontstond een discussie met politieagenten en op de Westzeedijk werd de stoet aangehouden. B. sloeg toen een agent van achteren neer. Die liep een whiplash en een hersenschudding op.

Pas weken later werd B. aangehouden. Zijn zaak zou vorige week worden behandeld, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Het Openbaar Ministerie was boos over zijn vrijlating. "Meneer heeft zich in het verleden steeds niet aan de afspraken gehouden. Ook eerdere straffen en behandeling hebben hem niet van nieuwe misdrijven weerhouden."