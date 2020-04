Bolsonaro kiest andere toon: corona 'grootste uitdaging voor deze generatie'

De Braziliaanse president Bolsonaro heeft gisteravond in een tv-toespraak waarschuwende woorden gesproken over het coronavirus. Dat is nieuw: tot nu toe relativeerde Bolsonaro voortdurend de ernst van de epidemie en bekritiseerde hij de maatregelen die ook overal in zijn eigen land van kracht zijn. Maandag nog ging hij in de hoofdstad Brasilia demonstratief de straat op om zich onder zijn aanhangers te mengen.

Nu noemt hij de crisis "een van de grootste uitdagingen van deze generatie". Bolsonaro zegt zich grote zorgen te maken over het leven onder deze beperkingen, maar ook over het banenverlies dat het gevolg zal zijn van de uitbraak. Naar verluidt is de uiterst rechtse president door de legerleiding onder druk gezet om zijn toon te matigen.

Met deze wending maak Bolsonaro dezelfde beweging als zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump, die hij zeer bewondert. Ook die ontkende aanvankelijk de ernst van de virusuitbraak en sprak zelfs van een 'hoax', maar laat zich nu voorstaan op de maatregelen die er in de VS zijn genomen. "Ik heb het van het begin af aan goed aangepakt", twitterde hij anderhalve week geleden.

Potten-en-pannenprotest

Meer dan 40 procent van de beroepsbevolking in Brazilië heeft zwart werk en kan geen geld opzijzetten. De prijs van medicijnen in het land is bevroren, Bolsonaro zei dat dat nog twee maanden langer duurt dan is aangekondigd.

Tijdens de toespraak van Bolsonaro was er net als bij zijn vorige speeches een potten-en-pannenprotest: vanaf hun balkon en vanachter hun open raam rammelden mensen met keukengerei en riepen ze leuzen als "Weg met Bolsonaro!" en "Moordenaar!".

Vorige week noemde de president covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, nog "een griepje" en riep hij op om "het normale leven te hervatten", wat hem op zware kritiek kwam te staan. Twitter verwijderde enkele video's waarin Bolsonaro openlijk twijfelt aan de noodzaak van quarantainemaatregelen.