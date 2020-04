Aftellen naar de bevrijding met NOS-bevrijdingssite

Op de NOS-bevrijdingssite is de laatste oorlogsmaand ingegaan. 75 jaar bevrijding brengt al sinds Dolle Dinsdag, 5 september, elke dag het nieuws van toen met de middelen van nu.

Hoewel vanwege het coronavirus veel herdenkingen zijn afgelast, veteranen niet over kunnen komen en televisieprogramma's zijn geschrapt, gaat het verhaal van onze bevrijding gewoon door op de site. Dagelijks zijn er twee nieuwe berichten te vinden, aangevuld met video's, kaarten en fotomateriaal.

De afgelopen maanden kwamen er bijvoorbeeld een scheepsramp op het IJsselmeer, Nederlandse getuigen van de bevrijding van Auschwitz en naar Duitsland gevluchte NSB-gezinnen voorbij. Ook was er veel aandacht voor de hongerwinter, met verhalen over tulpenbollen in gaarkeukens, kinderzendingen naar het platteland, en de Amsterdamse Zuiderkerk die een mortuarium werd.

Geallieerde opmars

De komende weken volgen uiteraard veel verhalen over de militaire opmars door ons land: de verovering van het verlaten Arnhem, de verwoesting van de Groningse binnenstad en Franse luchtlandingen in Drenthe.

Daarnaast blijft er echter ook veel oog voor het dagelijks leven in oorlogstijd: de introductie van penicilline, circus in de oorlog, voedseldroppings en het gespannen wachten op de bevrijders. Uiteindelijk volgt de ontlading van de Duitse capitulatie.

Ook na de vreugdevolle meidagen blijft de site in de lucht: in de zomer worden het begin van de wederopbouw, de terugkeer van Joden en dwangarbeiders en de strijd in Indonesië behandeld. Pas als de Japanse capitulatie is geweest, is het project voltooid.

