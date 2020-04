'In Amerika hamsteren ze wapens, hier bieden we elkaar hulp'

Zonder coronacrisis zouden tientallen kinderen gisteren na schooltijd naar de studiezaal van Abdelhamid Idrissi in Amsterdam-Noord zijn gekomen, om in een rustige en veilige omgeving opdrachten te maken. Dat gaat nu niet - en daar blijft het niet bij, zegt Idrissi. "We zien dat tal van gezinnen op dit moment in diepe problemen zitten. Het inkomen is door de crisis weggevallen en voor de kinderen is er geen laptop of internetverbinding beschikbaar om vanuit huis te studeren."

Abdelhamid startte in 2011 het project Studiezalen. Vanuit 24 locaties in kwetsbare Amsterdamse wijken helpt hij samen met zijn team ruim 700 kinderen. Hij zorgt voor huiswerkbegeleiding, een veilige omgeving en een verbreding van hun leefwereld. "Bedenk dat sommige kinderen alleen hun eigen wijk kennen. Ze zijn nog nooit in het centrum van hun eigen stad geweest."