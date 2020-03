Ook kapsalons gaan online: uitlegvideo's en haarverf aan huis

Voor kapsalons betekent de sluiting onzekerheid en een grote terugloop in inkomsten. Met initiatieven om toch nog wat te verdienen en met hun vak bezig te blijven, houden ze de hoop erin.

Zo bieden diverse salons tegoedbonnen met korting aan of bezorgen ze haarverfkits-aan-huis. "Op die manier kunnen mensen uitgroei tegengaan of zelf volledig hun haar kleuren", vertelt Ginny Jonkers. Ze runt in haar ééntje kapsalon Schier en Schaar in Tilburg. "Wie zo'n pakket bestelt, krijgt een instructievideo erbij. Het loopt best aardig, ik heb nu zo'n 15 pakketten verkocht."

Jonkers zit wekelijks in een videogesprek met een tiental andere kappers. Daarin bespreken ze creatieve oplossingen en steunen ze elkaar. "Het is een zware tijd, dus is het fijn met vakgenoten positief te bedenken hoe we tóch bezig blijven."