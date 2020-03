Nijmeegse oncoloog maakte ernstige fouten bij tientallen patiënten

Een oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen heeft ernstige fouten gemaakt bij de behandeling van patiënten. Dat blijkt uit intern onderzoek van het academische ziekenhuis naar 288 patiëntendossiers.

Bij 42 patiënten zijn ernstige fouten gemaakt op medisch-inhoudelijk, communicatief of organisatorisch vlak. Bij drie andere patiënten was er mogelijk sprake van een calamiteit die onmiddellijk bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemeld had moeten worden.

Dat is het geval wanneer een patiënt als gevolg van tekortschietende medische zorg overlijdt of ernstige schade oploopt. De dossiers van deze patiënten worden nader onderzocht, zei een woordvoerder van het ziekenhuis tegen Omroep Gelderland.

2,5 jaar

De eerste klachten over de arts, gespecialiseerd in long- en borstkanker, kwamen in april vorig jaar binnen. In augustus werd zij op non-actief gesteld. De periode dat er "geen goede zorg werd geleverd" besloeg tweeënhalf jaar.

Een betrokkene zei indertijd tegen 1Vandaag dat de specialist onder meer verkeerde diagnoses had gesteld en verkeerde behandelingen had verricht, bijvoorbeeld in de dosering van chemotherapie.

Rechter verbood ontslag

Het ziekenhuis wilde de arts in december ontslaan, maar de kantonrechter hield dat tegen. Er moest worden gewacht op de uitkomsten van het onderzoek. Daaruit blijkt nu dat bovenop de 45 ernstige gevallen ook bij 83 andere patiënten fouten zijn gemaakt. Die zijn opgelost of hebben geen nadelige gevolgen gehad voor de patiënt. In 160 gevallen verliep de behandeling goed.

De patiënten van de arts zijn overgenomen door een andere oncoloog. Ook heeft het ziekenhuis zijn werkwijze aangepast, zodat problemen voortaan eerder aan het licht komen.

Het ziekenhuis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Dat dient op 1 juli.