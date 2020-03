Steeds meer sectoren vragen steun: 'Onze klanten moeten ook besparen'

Geen steun, wel nodig

De Amsterdamse drukkerij FSDP kan geen aanspraak maken op de 4000 euro steun, maar zou die goed kunnen gebruiken. De huur van het pand en de inkoop van materiaal leiden tot hoge lasten, terwijl de omzet al met vijftig procent is gedaald, zeggen oprichters Hamid Firoozi Sheshtamad en Mohsen Ghassemi.

Er komen steeds minder aanvragen voor het bedrukken van flyers of het bestickeren van auto's. Firoozi Sheshtamad: "We hebben daarbij nog zo'n 3000 euro openstaan in rekeningen, maar slechts een derde daarvan wordt momenteel betaald." Niet alle klanten betalen hun openstaande rekeningen omdat ook zij met geldproblemen kampen.

'Zou veel schelen'

"Het is een kettingreactie", zegt Firoozi Sheshtamad. "Als bijvoorbeeld de horeca gesloten is, betekent dit dat wij geen opdrachten meer uit die sector krijgen. De gevolgen van corona zijn heel groot in onze branche, we krijgen nog maar een paar kleine opdrachten. Onze klanten moeten ook kosten besparen, dus plaatsen veel minder bestellingen."

Het bedrijf heeft geen personeel en kan dus geen aanspraak maken op de NOW-regeling, die betekent dat de overheid maximaal 90 procent van het werknemersloon betaalt. Het uitstellen van belasting betalen kan wel, maar is maar een tijdelijke lastenverlichting. Uiteindelijk moet er wel betaald worden, zeggen de ondernemers.

Firoozi Sheshtamad: "een aanvraag voor een lening is vandaag afgewezen omdat we een jong bedrijf zijn. De bank heeft er geen vertrouwen in dat we het kunnen terugbetalen. Zoals het er nu uitziet kunnen we het nog twee maanden uitzingen. De steun zou ons echt kunnen helpen."