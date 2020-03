Opnieuw cocaïnevangst in haven Rotterdam

De douane heeft opnieuw een grote partij cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. Dit keer ging het om 865 kilo, in een lading ananassen uit Costa Rica. De lading was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Afgelopen vrijdag vond de douane zo'n 1200 kilo cocaïne in een partij mango's uit Brazilië. Dat fruit was bestemd voor een bedrijf in Zwaag.

Volgens de douane hebben de bedrijven in Zwaag en Antwerpen niets met de smokkel te maken. De drugs zijn inmiddels vernietigd.