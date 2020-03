Nieuwe advocaat voor verdachte in moordzaak Wiersum

Giërmo B., verdacht van het medeplegen van de moord op advocaat Derk Wiersum, heeft een nieuwe advocaat. Jacques Taekema heeft de verdediging overgenomen van Tjalling van der Goot, die zich heeft teruggetrokken

Het is niet bekend waarom Van der Goot zijn taken heeft neergelegd. Hij mag daar vanwege zijn beroepsgeheim niets over zeggen. Tegen De Telegraaf zegt hij dat zijn beslissing niets te maken met de steen de afgelopen weekend werd gegooid door de ruit van het advocatenkantoor waaraan hij is verbonden.

Woensdag treedt Taekema voor het eerst op als de advocaat van B. bij een pro-formazitting over de moord op Wiersum. De zitting is vanwege de coronacrisis zonder publiek.

Vaste bezitter Opel Combo

Derk Wiersum werd in september vorig jaar doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. Die heeft belastende verklaringen afgelegd in het Marengo-proces, dat draait om liquidaties en pogingen tot liquidatie. Hoofdverdachte in deze zaak is Ridouan Taghi.

Giërmo B. wordt verdacht van het medeplegen van de moord op Wiersum. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies is geweest. Het Openbaar Ministerie zei tijdens de vorige pro-formazitting dat B. de vaste bezitter was van de Opel Combo die werd gebruikt bij de moord. In de wagen zijn bloedsporen van Wiersum aangetroffen.

Tijdens de vorige zitting bepaalde de rechtbank dat B. langer vastblijft omdat hij op het punt zou hebben gestaan om te vluchten. Na B. werden nog twee verdachten opgepakt. Zij zouden de vluchtauto hebben geregeld. Ze zijn voorlopig op vrije voeten.