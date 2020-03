RIVM: 93 nieuwe coronadoden, afnemende trend ziekenhuisopnames Brabant zet door

Sinds gisteren zijn er 93 coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat zijn er minder dan gisteren, toen werden 132 sterfgevallen gemeld. Het totale aantal doden gerelateerd aan het coronavirus in Nederland is, voor zover bekend, 864.

Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen of opgenomen geweest is opgelopen met 507 naar 3990. Het aantal positief geteste patiënten is gestegen naar 11.750, dat zijn er 884 meer dan gisteren werden gemeld.

Volgens het RIVM zet in Noord-Brabant de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag, zegt het RIVM.

Het RIVM zegt, net als de afgelopen dagen, dat het erop lijkt dat de maatregelen de stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen hebben geremd. "Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking", aldus het instituut.