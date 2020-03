'Geen strafbare feiten bij omstreden RTL-programma De Villa'

Bij de datingshow De Villa van RTL 4 en producent Blue Circle zijn geen strafbare feiten gepleegd. Tot die conclusie komen de televisiezender en producent na een integriteitsonderzoek. Over het programma ontstond in november ophef vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Kijkers van de datingshow ergerden zich op sociale media aan een aantal scènes waarin een mannelijke deelnemer zich opdrong aan een medekandidate die daar niet van gediend was. Na de ophef werd het programma van de buis gehaald en besloot RTL om een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek is uitgevoerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche en een team onder leiding van strafrechtadvocaat Richard Korver.

Verkeerde inschattingen

Voor het onderzoek werd onder meer het ruwe beeldmateriaal van de serie bekeken. Ook werden gesprekken gevoerd met deelnemers en werd de opnamelocatie onderzocht.

Volgens Korver zijn er door de makers verkeerde inschattingen gemaakt, waardoor er bij de kijkers de indruk kon ontstaan dat er sprake was van strafbare feiten. In het rapport staat ook dat er geen sprake was van een onveilige omgeving voor de kandidaten. Vanwege de privacy van de deelnemers worden er verder geen details over de uitkomsten van het onderzoek bekendgemaakt.

Verontwaardiging was begrijpelijk

Programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL 4 zegt in een verklaring opgelucht te zijn. Hij wil leren van de conclusies van het onderzoek. "De beelden die de maatschappelijke discussie hebben aangewakkerd zijn door de montage en onze checks geglipt. Dit had nooit mogen gebeuren. Heel begrijpelijk dat dit tot publieke verontwaardiging heeft geleid." Bij RTL wordt gewerkt aan een aan nieuw ethisch protocol.

Ook bij producent Blue Circle betuigen ze spijt. "In brede zin hebben we uit deze vervelende situatie veel lering getrokken en nemen de aanbevelingen uit de rapporten dan ook zeker ter harte", zegt de topvrouw van Blue Circle, Georgette Schlick.