Geen gezamenlijke bijeenkomst na gezinsdrama in Etten-Leur

Er komt geen bijeenkomst voor mensen in Etten-Leur die zich betrokken voelen bij het gezinsdrama van zaterdag. Dit schrijft burgemeester Miranda de Vries in een brief aan de buurt. De coronacrisis maakt zo'n bijeenkomst momenteel moeilijk om te organiseren. Daarom kunnen mensen die daar behoefte aan hebben telefonisch psychische hulp krijgen.

In de brief spreekt de burgemeester van een tragische gebeurtenis, die een schok heeft veroorzaakt. Ook toont ze haar medeleven met de buurtbewoners.

In een huis in Etten-Leur werden zaterdagavond vier doden gevonden, die daar ook woonden. Het gaat om een meisje van 2, een jongen van 6, hun moeder en hun oma. Hoe ze om het leven zijn gekomen, is onduidelijk. De politie spreekt van "een mogelijk misdrijf".

De vader van de kinderen wordt gezocht. Gisteren werd door de politie een opsporingsbericht verspreid met zijn naam en foto. Het gaat om een man van 33, schrijft Omroep Brabant.

In de brief aan de buurt meldt de burgemeester ook dat de politie waarschijnlijk nog enkele dagen aanwezig is in en om het huis waar de slachtoffers zijn gevonden.