Bram Moszkowicz mag niet terugkeren als advocaat, heeft het Hof van Discipline geoordeeld. Moszkowicz werd in 2013 geschrapt als advocaat vanwege schending van de beroepsregels voor de advocatuur. Volgens het hof heeft Moszkowicz "niet op overtuigende wijze" laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd, en heeft hij daar ook geen overtuigende waarborgen voor gegeven.

Moszkowicz probeert sinds vorig jaar terug te keren in zijn oude vak. Dat verzoek deed hij in eerste instantie bij de Orde van Advocaten, maar die wees dat af. Daarop ging Moszkowicz in beroep bij het Hof van Discipline, waar hij nu dus ook bot heeft gevangen.

Onduidelijke positie

Het hof zegt te onderkennen dat Moszkowicz zijn gedrag gedeeltelijk heeft veranderd, maar dat nieuwe ontsporingen onvoldoende te voorkomen zijn. Verder zegt de hoogste rechter in het advocatentuchtrecht dat er sprake is van een financieel onduidelijke positie van Moszkowicz, die van invloed kan zijn op zijn onafhankelijkheid. Zijn advocatenkantoor ging in 2015 failliet. Het is volgens het hof niet duidelijk of daar nog vorderingen uit kunnen voortvloeien.

Moszkowicz kan nu niet meer in beroep tegen de afwijzing van de Orde van Advocaten. Hij kan over een jaar wel een nieuw verzoek doen om zich in te laten schrijven als advocaat.

Contant geld

Moszkowicz werd in 1985 beëdigd als advocaat en kreeg in zijn carrière meerdere keren waarschuwingen en berispingen. Hij werd geschrapt als advocaat omdat hij grote sommen contant geld had aangenomen, zonder dat te melden bij de Orde van Advocaten. Ook waren zijn bedrijfsvoering en administratie niet op orde. Hij volgde ook niet de voor advocaten verplichte bijscholing, en wees cliënten niet op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand.

Tegenwoordig is Moszkowicz werkzaam als juridisch adviseur bij een advocatenkantoor.