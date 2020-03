Wekdienst 30/3: Madrid rouwt en oordeel over terugkeer Moszkowicz als advocaat

Goedemorgen! In Madrid is een periode van officiële rouw begonnen. En Bram Moszkowicz hoort of hij mag terugkeren als advocaat; hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen sinds 2013.

Het weer: verspreid over het land buien, in de middag klaart het op en pas in de avond wordt het overal droog. Het wordt een graad of 8. Morgen blijft het zonnig.