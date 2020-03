Coronanieuws 29 maart: zorgen om IC-capaciteit en rouw in Madrid

Het kabinet besluit dinsdag of de coronamaatregelen worden verlengd. Als het aan de burgemeester van Den Bosch ligt, mogen die tot zeker 1 mei duren. Jack Mikkers deed die oproep in het actualiteitenprogramma 1Vandaag. De burgemeester is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

In Brabant ziet het RIVM nu een positieve ontwikkeling. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is daar veel lager dan een paar dagen geleden, waardoor het erop lijkt dat de piek daar geweest is. Daar staat tegenover dat de bedden in Zuid-Holland heel snel gevuld worden.

Om straks voor alle patiënten nog genoeg medicijnen te hebben, zijn ziekenhuisapothekers druk bezig met de productie van bepaalde slaapmiddelen en met het verkrijgen van de grondstoffen daarvoor. Er is nu een voorraad voor twee tot drie weken, zonder die slaapmiddelen kunnen patiënten niet beademd worden.

Twee Nederlandse coronapatiënten zijn overgeplaatst van het Isala Ziekenhuis in Zwolle naar een ziekenhuis in het Duitse Münster. Ze zijn overgeplaatst omdat het ziekenhuis voor de komende dagen een piek verwacht en alvast ruimte op de IC wilde vrijmaken.

IC-opnamen Italië dalen, Madrid rouwt

Het aantal IC-opnamen in Italië is flink gedaald, meldden de autoriteiten. De groei van die opnamen is afgevlakt en voor de tweede achtereenvolgende dag zijn er minder nieuwe sterfgevallen. Tot nu toe kwamen er in Italië 10.799 mensen om het leven door het coronavirus.

In Duitsland maakte een deelstaatminister een einde aan zijn leven. Mogelijk was dat vanwege de coronacrisis, zo bleek vandaag. De minister van Financiën in Hessen maakte zich volgens zijn premier grote zorgen over de coronacrisis en de enorme verwachtingen van de bevolking over financiële hulp.

Een massale volksverhuizing in India doet vrezen voor een coronauitbraak. In het land is een lockdown van kracht en veel arbeidsmigranten willen terug naar huis. Zij moeten te voet vaak honderden kilometers afleggen. Uit heel India komen berichten dat terugkeerders uit steden niet meer welkom zijn in hun dorpen, uit angst voor corona.

De situatie in Spanje is nog weinig verbeterd. Daar overleden de afgelopen dag 838 mensen aan de gevolgen van het virus, het hoogste aantal sinds het begin van de uitbraak. "Zo gruwelijk dat je ze niet meer kunt bevatten", vertelt correspondent Rop Zoutberg. De stad Madrid heeft een periode van officiële rouw afgekondigd. Die begint morgen.

In Zweden mag iedereen nog naar buiten. Hoewel daar 3700 mensen besmet zijn met corona, heeft het land nauwelijks beperkende maatregelen ingevoerd. De scholen zijn open en de terrassen gevuld. Daarmee is Zweden een buitenbeentje in Europa.

Tegemoetkoming en op zoek naar afleiding

Ook ondernemers in de non-foodsector kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de overheid. Zij kunnen wel openblijven, maar hebben veel minder klanten omdat mensen thuis blijven of anderhalve meter afstand moeten houden. Vrijdag werd een overzicht van sectoren voor wie de regeling is bestemd, gepubliceerd. Eigenaren van onder meer kledingwinkels, sportzaken en woonwarenhuizen stonden daar niet op en waren daar boos over.

Veel Nederlanders snakken naar een beetje afleiding, nu alle café's dicht zijn neemt de online variant van de pubquiz een vlucht. Mensen kunnen dan vanuit huis via een livestream meedoen om even niet aan corona te denken.

In België zit de afleiding in de lucht. Daar laat de zender VTM elke dag een drone op om te laten zien dat niemand er alleen voor staat.

Zodra bekend is waar de drone gaat vliegen, gaat iedereen aan de slag om elkaar vanuit huis een hart onder de riem te steken: