Online kerkdiensten: een kaars bij je beeldscherm en selfies op lege stoelen

Sintobin is opgelucht dat in zijn kerk in Amsterdam is besloten om vieringen helemaal zonder kerkgangers te organiseren. "Bij de communie was het lastig, daar heb je toch interactie. Het is dan onmogelijk om de richtlijnen te volgen."

Al signaleert hij wel een behoefte: "Mensen voelen zich eenzaam vandaag, voor hun eigen scherm." Sintobin is ook als internetpastor actief. Door het coronavirus is Facebook volgens hem in één grote liturgische ruimte veranderd. Soms stuntelig, vaak een genot, vindt hij: "Er zijn geen vaste recepten voor, het is trial and error. We gaan het samen ontdekken."

Sintobin geeft in een blog daarom tips om aan online kerkdiensten te wennen: