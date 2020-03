Harde wind veroorzaakt schade op meerdere plekken in het land

In Sittard rukten brandweerlieden vanochtend uit voor een loshangend verkeerslicht. Het apparaat zat alleen nog aan een stroomkabel vast en dreigde op de weg te vallen. Die werd door de politie korte tijd afgezet om het euvel te verhelpen, schrijft 1Limburg.

In Wilnis waaide een boom om die op een geparkeerde auto belandde. Er raakte niemand gewond. Bewoners belden de brandweer, die de boom met behulp van een zaag verwijderde, meldt RTV Utrecht. In Woudenberg greep de brandweer in toen een dakkapel van een huis dreigde weg te waaien. Verder kwamen er meldingen uit De Bilt over losse zonnepanelen op een flat.