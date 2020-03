Iconische Boeing 747 'jumbojet' van KLM landt voor het laatst op Schiphol

"Heel triest", noemde KLM-topman Pieter Elbers het stille afscheid in het tv-programma WNL Op Zondag. Eigenlijk zou het afscheid van het vliegtuig met een feestelijke afsluiting gepaard gaan. Dat gaat nu niet. "Nood breekt wet", zei Elbers.

'Dit doet pijn'

Het vliegtuig zou eigenlijk pas volgend jaar stoppen, op de dag af vijftig jaar nadat de luchtvaartmaatschappij het in gebruik had genomen. "Maar door alle ellende moeten we versneld maatregelen nemen. Dit doet pijn, maar het doet nog veel meer pijn dat er op dit moment 170 vliegtuigen van ons aan de grond staan die niet kunnen vliegen."

Ge Derksen was een van de eerste KLM-piloten die het toestel bestuurden. Hij legde in 2019 uit wat er zo mooi is aan het vliegtuig: