132 nieuwe coronadoden gemeld bij RIVM

Sinds gisteren zijn er 132 coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat is tot nu toe het hoogste aantal doden dat op een dag is gemeld. Daarmee komt het totale dodental in Nederland op 771. De nieuwe sterfgevallen zijn niet per definitie in het laatste etmaal overleden. Ze kunnen ook eerder zijn gestorven, maar pas de afgelopen dag zijn gemeld bij het RIVM.

Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is met 529 opgelopen tot 3483. Het aantal positief geteste patiënten is opgelopen met 1104 tot 10.866.

Afvlakking

Het aantal mensen in het ziekenhuis neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, zegt het RIVM net als gisteren. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van de stijging van de aantallen.

Per dag komen er ongeveer 100 nieuwe patiënten op de intensive care, zegt het RIVM op basis van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Het totale aantal patiënten dat op de intensive care ligt, stijgt met ongeveer 80 per dag, omdat mensen enige tijd op de intensive care blijven liggen.