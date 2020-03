Politie zoekt vader na vier doden gezin Etten-Leur

De politie is op zoek naar de vader van een familie waarvan gisteravond vier gezinsleden dood werden gevonden in hun woning. Het gaat om de oma, de moeder en twee jonge kinderen.

Mogelijk is er sprake van een misdrijf, zegt de politie, die na een melding naar de woning toe ging. De vader is aangemerkt als verdachte. "We willen weten wat zijn rol is, en daarom moeten wij hem zo snel mogelijk spreken", zegt een woordvoerder van de politie. "Daarnaast maken we ons zorgen om zijn welzijn."

De politie is een grootschalig onderzoek begonnen met ongeveer vijftien rechercheurs. De forensische opsporing is sinds gisteravond bezig met een sporenonderzoek en er wordt verwacht dat dat nog de hele dag duurt.

Het was niet duidelijk wat er in de woning was gebeurd toen de eerste agenten gisteravond binnenkwamen. Daarom hebben ze de brandweer om koolstofmonoxidemetingen laten doen. Dat is een standaardprocedure. Over de doodsoorzaak is nog niets gezegd.