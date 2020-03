Wekdienst 29/3: hier en daar kleinschalige kerkdiensten, Nederland-Spanje weer op tv

Wat heb je gemist?

Inwoners van New York, New Jersey en Connecticut moeten alle niet essentiële reizen schrappen. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden voorkomen. Het advies geldt niet voor mensen die werken in de voedselvoorziening, het vrachtvervoer, de volksgezondheid of de financiële dienstverlening.

New York is de zwaarst getroffen staat in de VS. De epidemie heeft zich daar snel verspreid. President Trump had gezegd dat de stad misschien in quarantaine moest, maar daar ziet hij toch vanaf. In de VS zijn al meer dan 2000 mensen aan de gevolgen van corona overleden.