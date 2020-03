Gouden tijden voor gamers, maar e-sporters zien inkomen verdampen

Ook bij e-sportsorganisator ESL doen steeds meer gamers mee aan online speelsessie. De voorlopige cijfers wijzen op een toename van 10 tot 15 procent ten opzichte van vorige maand. "Terwijl normaal gesproken de groei maandelijks zo'n 2 tot 3 procent is", zegt managing director Jaap Visser van ESL Benelux.

Tot wel 45 procent minder omzet

Die extra inkomsten zijn volgens Visser zeer welkom. De afgelasting van eens reeks grote e-sportevenementen heeft het bedrijf wereldwijd al miljoenen gekost.

E-sports is een miljardenbusiness. ESL's moederbedrijf MTG verwacht het eerste kwartaal van 2020 een omzetdaling van 35 tot 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Visser: "In de eerste weken van de crisis zagen we een paniekreactie onder adverteerders die onze evenementen mogelijk maken. Want een stadion vol fans is voor veel sponsoren onmisbaar, naast de tientallen miljoenen fans die vanachter de computer meekijken."

'Wat als de crisis lang duurt?'

Langzamerhand groeit volgens ESL de interesse onder sponsoren om zich meer te richten op online. Aangezien het einde van de pandemie nog niet in zicht is, wil het bedrijf nu vol inzetten op gamewedstrijden via internet. Maar het wordt een uitdaging, benadrukt Visser.

Dat geldt ook voor Goossens en de e-sporters van Team Liquid. "Wij zijn een start-up en hebben investeringen nodig voor toekomstige groei. Dat kan lastig worden als budgetten bij de sponsoren op slot gaan."