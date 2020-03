Vannacht een uur korter slapen: de zomertijd gaat in

De zomertijd gaat weer in. Om 02.00 uur vannacht gaat de klok een uur vooruit naar 03.00 uur, makkelijk te onthouden door het ezelsbruggetje 'in het voorjaar gaat de klok vooruit'. Veel klokken, zoals die op computers en telefoons, verspringen overigens automatisch naar de zomertijd.

Doordat de klok een uur vooruit gaat is het vanaf morgen in de ochtend langer donker, maar blijft het 's avonds langer licht. Op de laatste zondag van oktober wordt de klok weer teruggezet naar de wintertijd, die de standaardtijd is.

Hooi niet op tijd droog

Het verzetten van de klok is al sinds de introductie in 1916 voer voor discussie. Kranten waarschuwden destijds dat het bij de overgang naar de wintertijd oneerlijk was voor gevangenen die een uur langer vast moesten zitten. Ook klaagden boeren dat het hooi niet op tijd droog was en het Nieuwsblad van Friesland waarschuwde voor verwarring die zou kunnen ontstaan bij de geboorte van tweeling.

De laatste jaren wordt de discussie steeds meer op Europees niveau gevoerd. Het is nog niet zo eenvoudig om alle landen op een lijn te krijgen. Het Europees Parlement stemde een jaar geleden voor afschaffing van het klokverzetten in 2021, maar het is zeer twijfelachtig of de lidstaten er voor die tijd uit zijn.

In het najaar bepleitten meteorologen van Weerplaza een derde variant. Het weerbureau vindt dat de klok eenmalig een half uur verzet zou moeten worden. Dat is volgens de weerkundigen in zowel de zomer als de winter de beste oplossing.