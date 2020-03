Politie bekeurt feestende jongeren: 'ik ben jong en krijg geen corona'

De politie heeft gisteravond ingegrepen op verschillende plekken in het land waar jongeren bij elkaar zaten. Daarbij werden voor zover bekend de eerste boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronoregels. Een aantal jongeren is aangehouden.

Sinds deze week is het verboden om - behalve in een gezinssituatie - met meer dan twee mensen bij elkaar te zitten, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De betrokken jongeren lijken zich de ernst van de zaak niet te realiseren, zei de politie in Lemmer bij Omrop Fryslân. In het Friese plaatsje vierden vijftien jongeren gisteravond feest in een woning. Toen de politie hen bekeurde, zei een van de jongeren dat alleen oudere mensen aan corona overlijden.

Anti-coronafeest

In een hotel in het centrum van Rotterdam kregen gisteravond 24 jongeren een bekeuring. Volgens Rijnmond zaten ze bij elkaar op de kamer, gebruikten ze drank en drugs en stichtten ze brandjes in het trappenhuis. Aanvankelijk stuurde de politie hen weg met een waarschuwing. Toen de jongeren terug bleven komen, werden ze alsnog beboet.

Op het strand bij Bunschoten sprak de politie gisteren een groep van tien jongeren aan. Drie van hen kregen een bekeuring.

In het Urkerbos op Urk heeft de politie gisteravond een 'anti-coronafeest' beëindigd. Jongeren waren daar na een oproep op Facebook bij elkaar gekomen. De politie zette een helikopter in en trof "een flink aantal jongeren" aan bij een kampvuur, meldt Omroep Flevoland. De meesten gingen er vandoor, maar de politie kon er een paar aanhouden.

Het is nog onbekend hoe hoog de boete voor het samenscholingsverbod uitvalt. Minister Grapperhaus sprak eerder van een bedrag dat kan oplopen tot 400 euro per persoon.