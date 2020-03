Eerste indruk: veel rustiger op stranden en in natuurgebieden

Was het vorig weekeinde nog bijna zomers druk op de stranden en in natuurgebieden, nu is het er rustig. Strandopgangen zijn afgesloten, parkeerplaatsen in bosgebieden dicht.

In de kop van Noord-Holland zetten gemeenten drones in om mensen te waarschuwen goed afstand te houden.

Het meest zichtbaar zijn de maatregelen op de stranden. In Noord-Holland zijn strandopgangen (nog) open, maar de populaire weg naar de Wassenaarse Slag is dicht. Ook de gemeente Westland tussen Den Haag en Rotterdam heeft de strandopgangen afgesloten, meldt Omroep West. Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk roepen mensen op om niet naar het strand te komen,

Die oproep werkt. Verslaggever Remco te Kloese ziet, ondanks het schitterende weer, "hooguit 25 mensen en twee kitesurfers" op het strand bij Noordwijk, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook niet in de berm parkeren

De bossen bij Baarn zijn wel toegankelijk, maar ook daar wordt streng toezicht gehouden op de onderlinge anderhalve meter afstand. Parkeerplaatsen zijn dicht, meldt RTV Utrecht. Mensen mogen niet in de berm parkeren.

Iets verderop is het populaire wandelpad tussen Utrecht en Wijk bij Duurstede afgesloten.