Grote beleggers roepen bedrijven op dividend op te schorten

Pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders uit binnen- en buitenland roepen bedrijven op voorlopig geen dividend uit te keren of de dividenduitkering te verlagen. De winstuitkering kost veel geld en zou bedrijven nog meer verzwakken. Veel bedrijven zijn door de coronacrisis en de gekelderde beurskoersen hard geraakt.

Het is een opmerkelijke oproep, omdat beursrendement en dividend belangrijke verdiensten zijn voor beleggers. Shell bijvoorbeeld keerde in 2019 voor 15 miljard dollar dividend uit. Het olie- en gasconcern wordt niet alleen geraakt door de weggevallen vraag naar olie en gas, ook de olieprijzen zijn ingestort. De beurskoers en dus de beurswaarde van Shell is in een paar weken tijd en bijna gehalveerd.

Agendapunt

De Europese Centrale Bank (ECB) vroeg gisteren banken al om tot oktober geen dividend uit te keren. De Nederlandsche Bank (DNB) onderschreef deze oproep.

Bedrijven willen niet reageren op de oproep. "Als we iets te melden hebben over dividend dan doen we dat via een persbericht", zegt een woordvoerder van ABN Amro. Een Shell-woordvoerder zegt dat het wel of niet uitkeren of opschorten van dividend een zaak is van de raad van bestuur en commissarissen.

Op de aandeelhoudersvergaderingen is de dividenduitkering altijd een agendapunt. De aandeelhoudersvergadering van ABN Amro wordt gehouden op 22 april, die van Shell op 19 mei. Tegen die tijd is ook meer duidelijkheid over de gevolgen van de crisis voor bedrijven.